Messina. Il 1. gennaio torna la Marcia per la pace della Comunità di Sant’Egidio

Partenza alle 18 da piazza Cairoli

La Comunità di Sant’Egidio con l’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, la Comunità Islamica di Messina, i Sindacati confederali CGIL, CISL e UIL e numerose realtà ecclesiali e associative della Città, invitano tutti a iniziare il nuovo anno con un passo di pace.

Il primo gennaio, Giornata Mondiale della Pace, a Messina e nel mondo si svolgono iniziative a sostegno del Messaggio per la Pace del Santo Padre per il 2026.

L’iniziativa prende il titolo “Pace in tutte le terre” dall’enciclica “Pacem in Terris” di Giovanni XXIII, ha coinvolto negli anni un numero crescente di persone e di associazioni, in molti Paesi del mondo. Attraverso marce, manifestazioni pubbliche, incontri e riunioni di preghiera, in tanti inizieranno il 2026 con il passo della pace, in oltre 650 città di settantacinque Paesi.



Intendiamo così manifestare, in occasione della 59ma Giornata Mondiale della Pace, la nostra profonda adesione al tema scelto da Papa Leone XIV “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante”.

A Messina la Marcia per la Pace il 1° Gennaio 2026 partirà da Piazza Cairoli alle 18, percorrerà il Viale San Martino, infine terminerà nella Chiesa di San Nicolò all’Arcivescovado, dove alle ore 19 avrà luogo una preghiera per la Pace nel mondo.