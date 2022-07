A Roccalumera il premio speciale "Amico del consumatore" - Tempostretto

"Piccolo Comune Amico": premiati anche Geraci Siculo e Castiglione di Sicilia. Roccalumera si è distinto per i progetti di aiuto familiare durante il covid

ROCCALUMERA – Roccalumera, Geraci Siculo (Pa) e Castiglione di Sicilia (Ct) si sono aggiudicati il premio “Piccolo Comune amico”. A Roccalumera è andato il premio speciale “Amico del consumatore” per i progetti di aiuto familiare post covid in diversi settori. A Geraci Siculo è andato il riconoscimento nella categoria “Economia circolare” per l’incentivazione delle politiche ambientali mentre a Castiglione di Sicilia è andato il premio per le eccellenze nel campo agroalimentare (il riferimento è ai vini doc dell’Etna). La premiazione avrà luogo il 6 luglio alle 9 all’Auditorium Parco della musica di Roma. Il premio è finalizzaro a promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti ed è parte integrante di un progetto del Codacon, realizzato in sinergia con Coldiretti, Fondazione Symbola, Enac, Touring Club Italiano, Ferrovie dello Stato, Intesa San Paolo, Poste Italiane, con il patrocinio di Anci, Uncem e del Ministero della Cultura. “La dedizione, la costanza, la tenacia, la perseveranza, la passione che impieghi in quello che fai, ripagano sempre”, ha commentato il vicesindaco ed assessore ai Servizi sociali del Comune di Roccalumera, Miriam Asmundo.