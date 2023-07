La segnalazione di un lettrice. Anche ad Acqualadrone è stato sollevato il problema

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Come mai l’ubicazione delle docce a Rodia non è uniforme? Tre docce sono state collocate all’inizio di Marmora e una alla fine del lungomare, in centro. Non era preferibile una distribuzione più uniforme?”.

Lo stesso problema è stato sollevato ad Acqualadrone e giriamo la domanda ad Amam.

