A Rometta arriva la banda ultra larga, al via gli interventi

Già in corso gli interventi per portare la connessione a banda ultra larga nel Comune di Rometta, grazie ai fondi del PNRR

ROMETTA – Anche Rometta tra i Comuni beneficiari del Piano “Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR per circa 3,8 miliardi di euro che porterà la connessione internet a banda larga in diverse zone d’Italia. Si tratta di un piano di intervento pubblico previsto per tutto il territorio italiano, il cui obiettivo è di garantire lo standard di velocità internet di 1 Gbit/s sull’intero territorio nazionale entro il 2026.

Già in esecuzione gli interventi nella cittadina tirrenica, sui quali è intervenuto anche il sindaco Nicola Merlino che ha sottolineato: «Le scelte progettuali sono state concordate con il comune al fine di minimizzare gli interventi necessari e di salvaguardare il decoro urbano. Al termine dei lavori, quotidianamente seguiti dall’ ing . Rizzitano dell’ U.T.C., si è concordato di verificare in contraddittorio la completezza dei lavori che dovranno essere eseguiti a regola d’arte».

I lavori riguarderanno anche la zona collinare di Rometta, così da garantire la diffusione della banda larga su tutto il territorio romettese. Soddisfatto, il primo cittadino ha concluso: «Si tratta di un grande traguardo sotto il profilo informatico che il Comune di Rometta si appresta a conseguire».