A Rometta arriva lo “Street food Sicily on tour” con musica e buon cibo

Lo “Street food Sicily on tour” fa tappa a Rometta Marea, dove rimarrà sino al prossimo 9 luglio. Dall’enogastronomia siciliana alle esibizioni musicali

ROMETTA – Musica ed enogastronomia si incontrano a Rometta Marea, in occasione dello “Street food sicily on tour” che sarà ospitato presso piazza San Pio sino al prossimo 9 luglio. Giovedì l’inaugurazione, alla presenza del sindaco e delle autorità del territorio.

Il primo cittadino Nicola Merlino ha commentato, sui social, l’avvio della manifestazione che apre anche gli appuntamenti estivi nel romettese: «Per l’Amministrazione comunale questa manifestazione vuole essere un punto di arrivo che parte da molto lontano, conti in ordine, tutti i servizi che il comune è chiamato ad erogare assolutamente qualificati e, quindi, il massimo dell’intrattenimento: come siamo abituati e come indubbiamente la nostra straordinaria Rometta merita. Ma rappresenta anche un punto di partenza che vuole divenire da un verso una vera e propria tradizione e dall’altro inizio anche della realizzazione di idee che abbiamo in cantiere che coinvolgeranno anche il nostro bellissimo centro storico, già da quest’anno».

Con le tipiche casette in legno ad ospitare gli “artigiani del cibo” ospiti della manifestazione, lo “Street food sicily on tour” sarà visitabile tutti i giorni a partire dalle 19.00 e proporrà, oltre all’immancabile enogastronomia locale, anche esibizioni musicali e spettacoli d’intrattenimento. L’evento è stato realizzato grazie alla sinergia tra il Comune di Rometta e la Pro Loco locale.