A Rometta è lutto cittadino per la scomparsa della piccola Laura

Cordoglio e sgomento, nel romettese, per la scomparsa della piccola di soli 8 mesi. Oggi i funerali

ROMETTA – Sono momenti di cordoglio e sgomento, nel Comune di Rometta, per la scomparsa della piccola Laura di soli 8 mesi colpita da una grave malattia. L’intera cittadinanza si è stretta attorno alla famiglia, così come la stessa amministrazione che per la giornata di oggi ha proclamato il lutto cittadino.

“Interpretando i sentimenti di sgomento e di sconforto di tutti i cittadini e volendo fare sentire la vicinanza, i sentimenti di tristezza, di cordoglio e di solidarietà umana ai genitori ed ai famigliari tutti, a Rometta sarà lutto cittadino” aveva annunciato il sindaco Nicola Merlino. I funerali si terranno oggi alle 15.00 presso la Chiesa Madre di Rometta.