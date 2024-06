A S. Agata non c’è pace: fuochi d’artificio abusivi VIDEO

In estate è giusto divertirsi ma senza rendere la vita impossibile a chi vuole rilassarsi

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buonasera, zona Sant’Agata come ogni sera si effettuano fuochi d’artificio non autorizzati”.

Non basta la musica assordante dei locali, gli abitanti e i villeggianti della riviera nord devono sopportare anche i fuochi d’artificio abusivi che sono diventati un’abitudine nel Far West Messina. L’estate è fatta anche per divertirsi ma rispettando le regole, la sicurezza e non disturbando la quiete di chi approfitta della bella stagione per rilassarsi.