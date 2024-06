Cristo Re, “terra di nessuno tra botti e auto fracassone”

Appello di un lettore che chiede maggiori controlli nella zona di Cristo Re

“Spett.le Redazione,

da vostro quotidiano lettore, ho potuto apprezzare l’attenzione mostrata verso le segnalazioni che da parte di comuni cittadini giungono spesso al Vs. giornale.

A questo proposito vorrei evidenziare la becera usanza che, in aggiunta ai fuochi d’artificio di mezzanotte divenuti ormai indesiderata “tradizione”, tormenta, senza che nessuna autorità muova un dito, noi abitanti della zona compresa tra la via Sant’Agostino e Cristo Re. Mi riferisco al quotidiano corteo di auto che puntualmente a partire dalla tarda serata e fino a notte fonda, transita con la musica a volume talmente alto da far tremare i vetri delle finestre. Ora, tralasciando la qualità della musica ascoltata per la quale sarebbe da imporre a tali soggetti l’ascolto coattivo h24 di Pink Floyd, Dire Straits o anche semplicemente di cantautori italiani, è troppo chiedere a chi di dovere un maggiore controllo di una zona tutto sommato limitata divenuta terra di nessuno, per ripristinare un minimo di civiltà?

RingraziandoVi per l’attenzione e con la speranza di una Vostra intermediazione, porgo cordiali saluti.

Nell’attesa……..musica e fuoco alle polveri!

Alberto Tomasello