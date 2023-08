A San Michele ripulita la villetta: "Opera di persone di buona volontà" - Tempostretto

"A settembre sarà inaugurata ufficialmente". E sarà usata per la festa del patrono

MESSINA – La villetta accanto alla chiesa di San Michele torna a risplendere. Lo segnalano i cittadini, che si sono impegnati in prima persona per sistemare tutto e piantare alberelli. Spiegano: “Delle persone di buona volontà, donne e uomini del villaggio, in questi giorni hanno ripulito la villetta accanto alla Chiesa di San Michele, che anni fa era stata ricavata come spazio sociale e aggregativo dai membri dell’Associazione Dedicata all’Arcangelo protettore del Villaggio”.

“All’inizio di Settembre la villetta sarà inaugurata ufficialmente x essere spazio e luogo di incontro x grandi e piccoli, anziani e disabili, bambini e ragazzi, e qui si terranno diverse manifestazioni x la festa del Santo patrono dal 20 al 29 settembre. Intanto gli abitanti hanno piantato alberelli e piante, ripulito il terreno e dopo il 15 agosto, porranno nuove panchine e angoli di verde fiori e cespugli .In un angolo di città dove c’è poco e la Chiesa è l’unico luogo d’incontro, questo prezioso spazio può essere centro e cuore si aggregazione e socializzazione x tutti e x sempre”.