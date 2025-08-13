A San Saba “rinasce” il campo del Giudeo per il memorial Emanuele Geraci

MESSINA – Il campo del Giudeo a San Saba è rinato. Per diversi giorni gli abitanti del villaggio, grandi e piccini, si sono dati appuntamento sul terreno un tempo ospitato dal campetto e lo hanno fatto rinascere, ripulendo tutto, tracciando le linee e sistemando le porte.

Oggi la premiazione del torneo

Ed è lì che negli ultimi giorni si sono incontrati in tanti per un torneo dedicato alla memoria di Emanuele Geraci, ragazzo prematuramente scomparso tempo fa. Gli abitanti di San Saba (e non solo) hanno voluto omaggiarlo con un evento che si concluderà oggi pomeriggio e che ha coinvolto squadre composte da bambini tra gli 8 e i 13 anni. Alle 19 ci sarà la premiazione in piazza.

Il memorial ha rappresentato un momento di vera “comunità”. La rinascita del campo, sistemato con la fatica degli abitanti della zona, è anche una risposta ai continui problemi segnalati dagli stessi residenti, che più volte hanno lamentato di sentirsi abbandonati dalle istituzioni, tra le criticità legate al traffico e quelle riguardanti i rifiuti.