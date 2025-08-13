 A San Saba "rinasce" il campo del Giudeo per il memorial Emanuele Geraci

A San Saba “rinasce” il campo del Giudeo per il memorial Emanuele Geraci

Giuseppe Fontana

A San Saba “rinasce” il campo del Giudeo per il memorial Emanuele Geraci

mercoledì 13 Agosto 2025 - 16:00

MESSINA – Il campo del Giudeo a San Saba è rinato. Per diversi giorni gli abitanti del villaggio, grandi e piccini, si sono dati appuntamento sul terreno un tempo ospitato dal campetto e lo hanno fatto rinascere, ripulendo tutto, tracciando le linee e sistemando le porte.

Oggi la premiazione del torneo

Ed è lì che negli ultimi giorni si sono incontrati in tanti per un torneo dedicato alla memoria di Emanuele Geraci, ragazzo prematuramente scomparso tempo fa. Gli abitanti di San Saba (e non solo) hanno voluto omaggiarlo con un evento che si concluderà oggi pomeriggio e che ha coinvolto squadre composte da bambini tra gli 8 e i 13 anni. Alle 19 ci sarà la premiazione in piazza.

Il memorial ha rappresentato un momento di vera “comunità”. La rinascita del campo, sistemato con la fatica degli abitanti della zona, è anche una risposta ai continui problemi segnalati dagli stessi residenti, che più volte hanno lamentato di sentirsi abbandonati dalle istituzioni, tra le criticità legate al traffico e quelle riguardanti i rifiuti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Rifiuti in Sicilia e termovalorizzatori “inquinanti”, la Regione è bocciata sulla gestione
Un “Viva Maria” americano: il messaggio per la Vara dagli Usa VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED