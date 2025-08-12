 "Le istituzioni lasciano San Saba nel caos"

martedì 12 Agosto 2025 - 17:38

Il problema è noto e si ripropone ogni anno. Nonostante riunioni e impegni solenni, la Polizia municipale risulta spesso assente qui e in molti posti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Avendo letto sul vostro rispettabile quotidiano che quest’anno le istituzioni avevano dichiarato la presenza massiccia e costante del corpo dei vigili urbani nel far rispettare agli automobilisti incivili la segnaletica del divieto di sosta nel Villaggio di San Saba,. mi ritrovo con le auto sempre più parcheggiate in mezzo la strada, sul marciapiede davanti gli ingressi delle case non curandosi delle difficoltà dei bambini, dei disabili su carrozzina, delle famiglie con passegginI. Passeggini che sono costretti ad utilizzare la strada con evidenti rischi di incolumità. Peccato che non sia cambiato niente, peccato che le istituzioni lascino al proprio destino questi villaggi così meravigliosi da vivere. Peccato che lascino tutti questi abitanti, in migliaia in questo periodo di agosto, a dover vedere in silenzio questo scempio”.

