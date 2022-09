A Santo Stefano torna l’Oktoberfest: tutti i dettagli dell'evento

Torna l’appuntamento con il tanto atteso Oktoberfest di Santo Stefano di Camastra. Non solo birra e buon cibo, ma anche tanti eventi previsti

SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Tutto pronto per il ritorno di un appuntamento particolarmente atteso nel messinese: a Santo Stefano di Camastra saranno ben quattro le giornate dedicate all’Oktoberfest, l’evento dedicato alla gastronomia locale che proporrà degustazioni dell’apprezzatissima birra bavarese. Quest’anno la manifestazione, che gode del patrocinio del comune di Santo Stefano di Camastra, è organizzata dall’associazione Almagi, un gruppo di giovanissimi accomunati dall’amore per il proprio territorio.

L’Oktoberfest stefanese avrà inizio il prossimo 29 settembre e terminerà il 2 ottobre. La location prescelta è Piazza Liborio Gerbino, dove saranno allestiti diversi stand dedicati alla cucina locale. Prevista anche la presenza di aree dedicate ai più piccoli, con giochi gonfiabili e attrazioni di vario tipo.

A fare da cornice all’evento non poteva mancare la buona musica, proposta in tutte le sue sfaccettature per abbracciare i gusti di tutti: si spazierà dal rock al pop sino ad arrivare al folk siciliano.