A Savoca torna “Saperi e Sapori”, due giorni dedicati al gusto e alle tradizioni

Sabato e domenica nella frazione San Francesco di Paola. Ecco il programma

SAVOCA – Nei giorni del 12 e 13 ottobre, in Piazza San Francesco di Paola, frazione del Comune di Savoca – uno dei borghi più belli d’Italia – avrà luogo “Savoca – Saperi e Sapori”, manifestazione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dall’Arch. Stracuzzi e oggetto di finanziamento regionale. Il Comune, infatti, è risultato tra i vincitori del bando “Sicilia che piace – Enti Locali 2024” promosso dalla Regione Sicilia e, in particolare, dall’Assessorato alle Attività Produttive.

L’evento organizzato dall’assessore all’agricoltura e alle attività produttive, dott. Sergio Trimarchi, con tutta la collaborazione e impegno dell’Amministrazione comunale è finalizzato alla valorizzazione delle tradizioni agricole, gastronomiche nonchè artigianali savocesi e siciliane.

La manifestazione avrà inizio domani alle 17:00 con l’apertura degli stand e l’avvio dei percorsi gastronomici (a base di carne, grani antichi, dolci tipici e rosticceria tipica messinese) alle ore 20:00 ci sarà l’esibizione dei “I Grande Evento” con il repertorio delle musiche di comunità siciliane e animate dal Maestro Sergio Olivato.

Il 13 ottobre, invece, le attività avranno inizio alle 11:00 con la riapertura dei percorsi per l’ora di pranzo. Alle ore 15:00 ci sarà un momento dedicato a bimbi che saranno intrattenuti dal gruppo “Baby Birba”, mentre, alle ore 18:30 ci sarà l’esibizione della scuola “The Diamonds of Dance” di Rachele Siligato & Michael Giannì. A seguire ci sarà l’esibizione del gruppo “Adela in quartet” con l’esecuzione dello spettacolo “Terra mia”. A seguire nuovamente “I Grande Evento” con il loro repertorio di musica, animazione e interpretazioni di musiche tradizionali animate dal Maestro Sergio Olivato.

È, inoltre, presente un servizio navetta che collegherà la manifestazione con il centro storico del borgo medievale in Savoca centro.