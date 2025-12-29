 Acqualadrone. Sarà demolito il manufatto pericolante in spiaggia

Redazione

lunedì 29 Dicembre 2025 - 10:30

Messina. Verso l'appalto per rendere l'area fruibile e sicura

MESSINA – “Continua senza sosta la nostra azione di tutela e valorizzazione del litorale messinese. E’ stata autorizzata la demolizione del manufatto pericolante sulla spiaggia di Acqualadrone“. Lo annuncia l’assessore Francesco Caminiti.

“Un progetto di risanamento ambientale”

“Non si tratta solo di un intervento di demolizione – dice – ma di un vero e proprio progetto di risanamento ambientale con un duplice obiettivo: sicurezza pubblica, mediante l’eliminazione di una struttura fatiscente che rappresentava un pericolo per i cittadini; tutela ambientale, in quanto questo intervento consentirà di proteggere la nostra flora marina e ripristinare il decoro dell’area, sanando i danni subiti dal territorio in questi anni. Si procederà ora con le procedure di legge per l’appalto dei lavori necessari per rendere l’area nuovamente fruibile e sicura”.

