A Taormina il tempo si è fermato, l’orologio della torre simbolo della città va in restauro INTERVISTA

A farlo ripartire nel novembre del 2020, in piena pandemia, fu fra Gianfranco Fano. L'intervento eliminerà la ricarica manuale. Il presidente del Consiglio Composto: "Non scandirà le ore fino a Pasqua..."

di Carmelo Caspanello

L’INTERVISTA al presidente del Consiglio di Taormina, Pinuccio Composto, sull’intervento di restauro all’orologio. Annunciato anche un progetto per la valorizzazione della torre

TAORMINA – Il tempo in piazza IX Aprile si è fermato. L’orologio della Torre civica di piazza IX aprile da questa mattina non segna l’ora. Il “meccanismo” è stato prelevato dai tecnici di una ditta specializzata, la “Squadrito” di Pedara, per l’intervento di elettrificazione e carica automatica. Finora, per tenerlo in funzione una persone doveva dapprima quotidianamente e successivamente ogni due giorni, salire sulla sommità e ricaricare l’orologio. Questa mattina, insieme ai tecnici, sono saliti sulla torre il presidente del Consiglio Pinuccio Composto, l’ingegnere che guida l’Ufficio tecnico del Comune Massimo Puglisi, i consiglieri comunali Carmelina Bambara e Antonio Gullotta, un impiegato e don Giancarlo Fano.

Il frate che per un giorno tornò al vecchio lavoro e uscì dal convento per riparare l’orologio

Quest’ultimo è il frate che nel novembre del 2020 tornò per un giorno al suo vecchio lavoro e rimise in funzione l’orologio che scandisce le ore nella piazza che rappresenta il cuore pulsante della Città del centauro. Eravamo in piena pandemia. Il Comune non era riuscito a trovare nessuno, in Sicilia, che fosse in grado di farlo funzionare. Don Gianfranco spiegò in una intervista video a Tempostretto cosa fece, soffermandosi sul valore dell’orologio, di fine ‘800 e sulle sue caratteristiche tecniche. “Mi hanno chiesto se potevo ripararlo – spiega il frate – e ben volentieri, da frate, sono tornato per un giorno al mio mestiere, che ho svolte per 30 anni. Ci tengo a precisare – chiosa il frate – che non ho percepito soldi per fare questo lavoro. Tutto gratis, per amore della mia terra (in allegato l’intervista video integrale, ndr)”. Da quell’intervista nacque l’idea all’Amministrazione di intervenire in tempi celeri.

Composto: “Ho visto quel servizio su Tempostretto, contattati il frate e…”

“Ho visto quel servizio su Tempostretto – spiega il presidente del Consiglio, Pinuccio Composto – e mi sono attivato per rintracciare il frate. Ma il vero merito è dell’Amministrazione comunale e della sua guida, il sindaco Cateno De Luca. E’ stato l’esecutivo ad approvare la delibera che prevede anche un’opera di decoro e sicurezza, oltre che la conservazione dell’opera storica ed iconica per l’immagine della città (in allegato l’intervista audio completa a Pinuccio Composto, ndr). Va detto che anche la precedente amministrazione si stava adoperando per l’orologio…”. Il presidente del Consiglio ha anche annunciato un progetto di valorizzazione della Torre.

Ecco quanto costerà il restauro

In seguito ad una indagine di mercato, l’Ufficio tecnico ha intanto redatto il preventivo di spesa per l’intervento di elettrificazione e carica automatica dell’orologio, che ammonta a 6mila e 69 euro Iva inclusa. E’ previsto il restauro in tutte le sue parti ed anche del quadrante esterno in vetro, che è danneggiato. Sarà sostituito con materiale acrilico infrangibile. E’ compreso lo smontaggio e rimontaggio “con garanzia e manutenzione decennale”. L’orologio dovrebbe tornare a scandire i minuti prima della prossima Pasqua. (Carmelo Caspanello)

Articoli correlati