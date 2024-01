A Taormina sfilano i campioni siciliani dell’automobilismo e del karting

I 16 febbraio la perla dello Jonio diventa capitale del motorsport a 4 ruote. Il momento clou sarà la consegna del Premio "Nino Vaccarella"

TAORMINA – La perla dello Jonio attende con trepidazione la data di venerdì 16 febbraio, quando alle 16:30 si accenderanno i riflettori sul palco del Pala Congressi e le telecamere di Aci Sport Tv trasmetteranno sul canale 228 Sky ed in streaming, la Cerimonia organizzata dalla Delegazione ACI Sport Sicilia sotto l’attento e meticoloso coordinamento di Daniele Settimo, Delegato/Fiduciario Regionale. Il giorno seguente, sabato 17 febbraio alle ore 16 sul red carpet e sul palco del Pala Congressi sfileranno i Campioni Aci Sport dell’Automobilismo e del Karting, i vincitori assoluti dei Campionati Italiani di tutte le discipline. Taormina capitale anche del motorsport a 4 ruote.

Il Momento clou del 16 febbraio, certamente la consegna del Premio “Nino Vaccarella” quando Giovanni, figlio del mai dimenticato Preside Volante, con il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani e lo stesso Daniele Settimo consegneranno l’iconica opera, che come accaduto nelle due precedenti edizioni, è destinata a personalità d’eccellenza del motorsport. Una festa che Taormina attende e mostra di gradire particolarmente attraverso l’efficace dialogo e collaborazione rinsaldata con l’Amministrazione della capitale del turismo e con il sindaco Cateno De Luca.

La centralità dell’esclusivo appuntamento annuale richiamerà numerose personalità del mondo delle 4 ruote, con la presenza di tutte le imprescindibili figure sportive: Dirigenti, Ufficiali di Gara, piloti, team, scuderie ed appassionati, che prima di entrare in teatro potranno sfilare sul red carpet allestito all’esterno ed impreziosito da più esclusive auto da corsa, naturalmente vincenti.

Il programma

Il programma della giornata è decisamente intenso grazie al congruo numero di vincitori che la Sicilia vanta nei suoi sei Campionati. Tra gli applausi riceveranno i premi Campioni Siciliani: Salvatore Arresta per gli Slalom; Marco Pollara e Maurizio Messina per i Rally moderni; per la Velocità in Salita Storica Giuseppe Riccobono (1° Raggruppamento), Edoardo Piazza (2° Raggruppamento), Giovambattista Motta (3° Raggruppamento) e Ciro Barbaccia (4° Raggruppamento); Luigi Fazzino per la Velocità in Salita moderna; Salvatore Massimo Galioto (driver) e Marco Messina (co driver) per la Regolarità; per i Rally Storici il 1° e 2° Raggruppamento a Raffaele Angelo Cinque e Fabrizio Fici, 3° Raggruppamento ad Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella, 4° Raggruppamento a Paolo Mistretta e Andrea Cangemi.

“Una festa che mira esclusivamente ad esaltare lo sport ed i suoi migliori protagonisti – afferma Daniele Settimo – il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani e tutti gli ospiti speciali che onoreranno la serata, sono la più prestigiosa e brillante cornice che desideriamo offrire ai nostri campioni in un momento completamente dedicato al coronamento dei loro risultati ottenuti con impegno, dedizione e passione”.