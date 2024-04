Ex hotel “Paradis”, l’albergo abbandonato in cui divampano gli incendi VIDEO

L’ultimo una settimana fa. Ecco gli esterni della struttura divorata dalla erbacce e circondata dai rifiuti

MESSINA – Continua il viaggio nei luoghi abbandonati di Messina. Siamo sulla via Consolare Pompea, questo è l’ex hotel “Paradis”. Una struttura che ha ospitato nei suoi anni d’oro matrimonio, battesimi e ricorrenze di tanti messinesi.

L’hotel vista mare che ogni tanto prende fuoco

Un albergo vista mare in cui spesso divampano gli incendi. L’ultimo una settimana fa, e molti altri nei mesi e negli anni passati. La struttura è divorata da erbacce e rampicanti e circondata da rifiuti di ogni genere. Dai sacchetti non differenziati ad ingombranti come frigoriferi, vecchi televisori paraurti, passeggini e water, ai rifiuti speciali come i copertoni di automobili. Insomma l’ex area di parcheggio è diventata luogo in cui scaricare di tutto. A volte le fiamme divampate all’esterno hanno coinvolto anche i locali interni, dove è capitato che dormissero dei senzatetto.

