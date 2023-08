La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “A Tipoldo manca l’acqua dal 9 agosto, in via Canale. Abbiamo fatto più segnalazioni ma riusciamo a comunicare con difficoltà con Amam. Siamo tre famiglie e a una signora è stato detto che presto il problema sarà risolto. Ma il tempo passa e noi non sappiamo come lavarci”.

