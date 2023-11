A Tortorici torna Cibo e territorio, il 18 e 19 la nocciola al centro di dibattiti e degustazioni - Tempostretto

Degustazioni, show cooking, dibattiti e visite guidate insieme alla Pro Loco Tortorici

Tutto pronto a Tortorici per la sesta edizione della rassegna “Tortorici Cibo e Territorio- La tradizione è Salute”, in programma per il 18 e 19 novembre 2023. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Tortorici, coniugherà come sempre la scoperta delle prelibatezze tipiche dei Nebrodi con la valorizzazione delle tradizioni locali, ospitando show cooking e degustazioni. Attraverso 11 attività, i visitatori potranno degustare i piatti tipici del territorio, partecipare ad appuntamenti culturali, tavoli tematici e visite guidate a chiese e musei.

L’appuntamento è per sabato 18 novembre alle ore 16 con il taglio del nastro del villaggio allestito in piazza Zumbo, dove i visitatori troveranno le casette dedicate all’esposizione dei prodotti tipici che sarà aperta fino alla serata di sabato e poi per l’intera giornata di domenica già a partire dalle 11 del mattino.

Domenica pomeriggio alle 17 il convegno al Circolo Orice di piazza Timpanaro, dedicato alla tutela e valorizzazione della nocciola dei Nebrodi, cui prenderanno parte autorevoli relatori e rappresentanti del mondo politico, istituzionale ed accademico, con la partecipazione di alcuni produttori locali.

“Con grande soddisfazione presentiamo la sesta edizione di questa manifestazione – commenta Lidia Calà Scarcione, presidente della Pro Loco di Tortorici APS -. Per noi è sempre motivo di grande orgoglio poter mettere in mostra le eccellenze del nostro territorio, accogliendo i visitatori da tutta la Sicilia, ed ospitare autorevoli personalità del mondo istituzionale ed accademico con cui confrontarsi sulle soluzioni più adeguate per una concreta valorizzazione delle nostre eccellenze”