A Valdina la prima "dog parade" è stata un successo - Tempostretto

L'evento, all'insegna della solidarietà, ha coinvolto decine di cagnolini accompagnati dai rispettivi padroni

VALDINA – Grande successo per la “Dog parade” a Valdina, uno degli eventi nell’ambito della Summer Beach che ha animato nei giorni scorsi il lungomare Fondachello e Piazza delle Palme. La sfilata a 6 zampe ha coinvolto decine di cittadini, che hanno portato i loro splendidi cani a mostrarsi in tutta la propria bellezza.

Un evento per nulla fine a se stesso, quello patrocinato dal Comune di Valdina e organizzato dall’educatrice cinofila Manuela Catalano. La sfilata è stata un’occasione, oltre che per divertirsi, per la beneficenza nei confronti dei cani meno fortunati. Per partecipare alla sfilata in una delle tre categorie previste, infatti, non bisognava pagare alcuna iscrizione in denaro, ma soltanto portare in dono un pacco di croccantini a scelta, da regalare alle volontarie presenti.

Sono stati raccolti circa 400 kg di croccantini, con 41 iscritti. Tutto il materiale è stato devoluto all’associazione “Amici degli animali” Barcellona-Milazzo e a 4 volontarie sul territorio.