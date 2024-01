A Villa Dante sbarca Lucilla, la beniamina dei bambini con mezzo milione di iscritti su Youtube

Tutto pronto per il live show della "fatina" che canta e balla per i più piccoli. I suoi video hanno fatto il giro d'Italia

MESSINA – Tra gli eventi principali rimasti da oggi alla fine delle feste, ce n’è uno che punta a richiamare a Villa Dante decine, se non centinaia, di bambini. Si tratta di Lucilla, la beniamina dei più piccoli che ormai da anni è entrata nelle case di tutti i genitori attraverso i propri video su YouTube e sui social.

Appuntamento dalle 16.30 a Villa Dante

Lei, sui propri profili, si presenta così: “Sono Lucilla, vengo dal Sole e ogni tanto arrivo sulla Terra per far divertire tutti i bambini”. E questo è l’obiettivo di oggi, nell’evento organizzato a Villa Dante da Messina Social City, con inizio alle 16.30. Lucilla sarà con il suo live show dalle 17 alle 18 e si tratta soltanto della terza tappa del nuovo calendario partito il 28 dicembre e che la porterà in giro per l’Italia, da sud a nord.

Sul proprio canale YouTube ha superato i 500mila iscritti, a testimonianza di come il personaggio sia riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in un settore sempre più vivo come quello dell’intrattenimento per bambini. Tra balli e musica, Lucilla si prepara a conquistare Messina.