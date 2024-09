A18 e A20, controlli serrati della Polstrada: in 7 giorni quasi 400 multe

Contestate violazioni per uso del cellulare alla guida, mancato uso della cintura e superamento dei limiti di velocità. Ritirate sei patenti di guida

Si è conclusa la campagna di sicurezza stradale “Safety Days” promossa da Roadpol – Network che ha visto la cooperazione delle Polizie Stradali di tutti gli Stati membri con il supporto della Commissione Europea e ha impegnato la Polizia Stradale in una serie di controlli su strada nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilità” (16-22 settembre 2024) con l’obiettivo di ridurre in maniera incisiva gli incidenti stradali e riuscire, a raggiungere il target “zero vittime” sulle strade di tutta l’Unione Europea.

Il bilancio della Polizia Stradale di Messina

Per concorrere alla campagna di sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Messina ha impiegato pattuglie in servizi mirati svolti in tutta la provincia di competenza ed in particolare nelle tratte autostradali A/18 Messina – Catania e A/20 Messina – Palermo, che si sono concretizzati con l’effettuazione di 65 posti di controllo, impiegando 117 pattuglie, durante i quali sono stati controllati 472 veicoli e identificate 494 persone e sono state contestate 130 violazioni per mancato uso della cintura di sicurezza, 44 per l’uso del cellulare alla guida, 126 per il superamento dei limiti di velocità e 91 altre infrazioni. Sono state, altresì, ritirate 6 patenti di guida e 10 carte di circolazione e decurtati 1079 punti dalle patenti di guida.

L’attività operativa istituzionale della Polizia Stradale è stata affiancata con eventi che hanno avvicinato in particolare i giovani e che hanno permesso di diffondere il messaggio della sicurezza stradale, anche attraverso l’impiego di attivatori emozionali già ampiamente utilizzati in occasione degli eventi Icaro.

