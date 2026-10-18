A18, oggi chiusura tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos

Interventi in programma sul versante roccioso della galleria. Ecco che cosa si prevede

TAORMINA – Gli effetti dell’incendio dello scorso 23 agosto che ha interessato il comprensorio taorminese continuano a farsi sentire. Come abbbiamo anticipato, oggi è necessario chiudere l’autostrada A18 Messina-Catania, tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos, per consentire la prosecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza del versante roccioso che sovrasta la Galleria Giardini.

L’interdizione al traffico, disposta dal Consorzio per le Autostrade Siciliane con ordinanza n. 73 del 16 ottobre 2026, è in vigore su entrambe le carreggiate, dalle ore 6:00 alle ore 18:00. Durante la chiusura della tratta, gli utenti diretti a Catania devono uscire obbligatoriamente da Taormina e rientrare in autostrada dallo svincolo di Giardini Naxos, dopo aver percorso la SS114. Chi da Catania è diretto verso Messina deve invece uscire obbligatoriamente dall’autostrada a Giardini Naxos e poi rientrare a Taormina.

Nella fascia oraria in cui sono previsti i lavori sul costone sono inoltre chiuse le rampe di ingresso degli svincoli di Taormina, in direzione Catania, e di Giardini Naxos, in direzione Messina.

I lavori consistono nelle operazioni di rimozione controllata di elementi rocciosi potenzialmente instabili dopo il passaggio delle fiamme.

La possibilità di transito rimane per i mezzi della polizia stradale e degli enti di soccorso tecnico e sanitario.