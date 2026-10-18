 Lunedì e martedì niente acqua in 13 Comuni jonici per un intervento a Letojanni

Lunedì e martedì niente acqua in 13 Comuni jonici per un intervento a Letojanni

Redazione

Lunedì e martedì niente acqua in 13 Comuni jonici per un intervento a Letojanni

domenica 18 Ottobre 2026 - 08:34

Ecco le zone interessate a causa di una riparazione urgente alla centrale. 48 ore di disagi

Emergenza idrica per due giorni. 13 Comuni della zona jonica vivranno il disagio domani e martedì. Lunedì 19 ottobre, dalle 6, verrà interrotta la distribuzione dell’acqua per un intervento urgente all’adduttore alla centrale di Letojanni. I lavori dureranno 24 ore e si prevede il ripristino mercoledì 21 ottobre entro le 6 di mattina.

I Comuni jonici e le zone senz’acqua lunedì e martedì

Il disagio investirà i Comuni di Alì Terme, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo (zona Pineta), Gallodoro, Itala (contrada Bardaro), Letojanni (contrade Poggio Mastro Pietro, Andreana, Blandina, Silemi alta e Gallinella), Nizza di Sicilia (Cooperative Eos88 e utenze agricole), Roccalumera (frazioni Allume e Sciglio, zona Cimitero, zona San Leonardo, via Mazzullo, Sp Mandanici, condominio Sofi), Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva (via Savoca alta, Scorsonello, Catalmo, Combraci, Ligoria e Panoramica), Savoca e Scaletta Zanclea (Scaletta superiore e Guidomandri superiore).

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