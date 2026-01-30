 Tra riti, credenze, esorcismi ed entità: Giorgio Di Salvo e il suo "Possessioni" a Messina

Tra riti, credenze, esorcismi ed entità: Giorgio Di Salvo e il suo “Possessioni” a Messina

venerdì 30 Gennaio 2026 - 20:00

Il tour nazionale fa tappa in città. Appuntamento all'Officina del Sole alle 18 del 31 gennaio

MESSINA – Giorgio Di Salvo, con il suo libro “Possessioni: Riti, Simbologie e Entità”, porterà domani a Messina il suo tour nazionale. L’appuntamento è alle 18 all’Officina del Sole, in via G. Venezian, per un incontro dedicato al saggio e in cui si toccheranno diversi temi.

Di Salvo, infatti, oltre a essere l’autore del libro che indaga il fenomeno della possessione con un approccio multidisciplinare, ha condotto ricerche approfondite sulle manifestazioni del possesso nelle diverse tradizioni culturali, analizzando riti, entità e credenze dall’antichità ai giorni nostri.

La sua è una “riflessione lucida e accessibile sul confine tra razionalità e superstizione, offrendo strumenti per comprendere paure collettive ed esperienze soggettive”. Durante l’incontro si parlerà di riti di esorcismo, simbologie, entità, pratiche spirituali, conseguenze psicologiche e del modo in cui le credenze sul possesso hanno attraversato la storia dell’umanità fino alla contemporaneità.

