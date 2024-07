A20, Cantiere segnalato male: scatta la multa

La Polizia stradale sospende il cantiere di lavoro nei pressi dello svincolo di Brolo per la cartellonistica irregolare

Messina – E’ stato sospeso sino a ripristino delle prescrizioni il cantiere posto sull’autostrada A20 Messina–Palermo posto nei pressi dello svincolo di Brolo. Il provvedimento è stato adottato dalla Polizia stradale nell’ambito dei controlli disposti specificatamente per verificare i cantieri in corso e in particolare la cartellonistica segnaletica.

Cantiere non segnalato a dovere

L’area di lavoro sospesa non era appunto dotata di segnaletica adeguata. La ditta titolare dei lavori è stata multata per circa 1700 euro e gli operai potranno tornare a lavorare sulla tratta solo quando il cantiere sarà adeguato.

Capodicasa: “Controlli continui”

“L’opera di controllo e di prevenzione della Polizia Stradale – dichiara il dirigente Antonio Capodicasa

– continuerà nelle prossime settimane anche ad interventi di questo genere strettamente connessi alla

sicurezza della circolazione veicolare e le pattuglie continueranno a monitorare la regolarità dei cantieri sulle tratte di competenza”.