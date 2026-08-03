 A20, le rampe dello svincolo di Messina Centro saranno chiuse (per qualche ora) due giorni

A20, le rampe dello svincolo di Messina Centro saranno chiuse (per qualche ora) due giorni

Redazione

A20, le rampe dello svincolo di Messina Centro saranno chiuse (per qualche ora) due giorni

lunedì 03 Agosto 2026 - 12:50

Lo ha comunicato il Cas. La chiusura per eseguire lavori di manutenzione degli impianti elettrici e di ventilazione

MESSINA – Le rampe di entrata e di uscita dello svincolo di Messina Centro, lungo la tangenziale, chiuderanno. Lo ha comunicato il Cas, che ha spiegato come la chiusura servirà per consentire “l’esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti elettrici e di ventilazione”.

Giorni e orari delle chiusure

Nel dettaglio, la rampa in uscita dallo svincolo di Messina Centro per i veicoli provenienti da Catania chiuderà martedì 4 agosto dalle ore 5 alle ore 10. Stessi orari, ma giovedì 6 agosto, per la chiusura della rampa in ingresso per i veicoli diretti verso Palermo.

I lavori rientrano nell’ambito dell’accordo quadro triennale per la manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione, delle cabine elettriche e degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie e delle infrastrutture autostradali. Il CAS raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica presente in loco e di rispettare tutte le prescrizioni previste per la circolazione in ambito autostradale.

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