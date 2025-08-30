A20 Messina-Palermo, la chiusura dello svincolo di Barcellona è stata rinviata

L'annuncio del sindaco barcellonese Calabrò: "I lavori si faranno solo dopo l'apertura del Ponte del Mela"

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Calabrò ha chiesto e ottenuto dal Cas e dalla Regione siciliana il rinvio dei lavori agli svincoli del suo Comune che avrebbero portato alla chiusura dell’ingresso e dell’uscita autostradale dall’1 al 5 settembre. A comunicarlo è stato lui stesso, che ha spiegato: “A seguito di un proficuo dialogo con gli enti preposti, gli importanti lavori di pavimentazione previsti per lo svincolo autostradale di Barcellona sono stati posticipati.

Si attenderà l’apertura del Ponte del Mela

“​Dopo aver appreso della programmazione di questo intervento – ha proseguito -, ho immediatamente interloquito con l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, con il presidente del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) Filippo Nasca, e con l’ingegnere capo del Genio Civile di Messina Santi Trovato.

​La sinergia e la collaborazione tra le istituzioni sono state fondamentali per individuare la soluzione migliore, volta a evitare i disagi alla viabilità che i lavori avrebbero potuto causare. Il CAS ha pertanto accolto la nostra richiesta e ha disposto che l’intervento venga eseguito, con riduzione dei tempi di intervento, solo dopo l’apertura del Ponte del Mela, prevista entro la metà del mese di settembre.

​Questo coordinamento tra gli enti dimostra l’impegno comune a tutelare i nostri cittadini”.