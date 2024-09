A20 vietata ai Tir tra Patti e Brolo, Calderone al Cas: “Aprire una corsia qualche ora al giorno”

La richiesta dell'onorevole forzista, presidente della bicamerale per l'insularità

Parzializzare lo stop ai tir sull’autostrada A20 tra Patti e Brolo, consentendo il transito su una corsia soltanto in finestre temporali ridotte. Lo chiede l’onorevole Tommaso Calderone al Cas, in una lettera in cui interviene sull’ordinanza adottata per consentire i lavori nella galleria Calavà danneggiata durante l‘incendio di un mezzo, avvenuto lo scorso 5 settembre.

Calderone, presidente della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, ha scritto al Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane, Filippo Nasca e, per conoscenza, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e all’assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò.

L’esponente di Forza Italia evidenzia “…l’impatto critico che il provvedimento sta avendo sul tessuto produttivo locale. Lo svolgimento dei lavori autostradali, infatti, sta richiedendo alle aziende del territorio di affrontare percorsi notevolmente più lunghi, con un conseguente aumento di tempi e costi di trasporto”.

“Si chiede se sia stata già valutata la possibilità di consentire il transito degli autotreni in finestre orarie specifiche (da individuare ad esempio in due ore diurne e due ore pomeridiane) su corsia unica, come già di fatto avviene per il tratto Brolo-Patti, così da garantire una continuità logistica senza bloccare completamente il flusso delle merci essenziali, senza compromettere la possibilità di realizzare i lavori”-