Messina-Juve NG, Gatto: “Gruppo esemplare, ben vengano i giorni di riposo”

Nel post partita tra biancoscudati e bianconeri le dichiarazioni dei due allenatori e del difensore Jacopo Gelli. L'andata del playout il 10 maggio

MESSINA – Così Antonio Gatto, allenatore Acr Messina dopo la vittoria che manda i biancoscudati al playout: “Nel primo tempo i ragazzi hanno fornito una prova eccellente, se fossimo andati avanti con maggior margine nessuno avrebbe potuto dire nulla, il nostro portiere operoso nei primi quarantacinque minuti. Subendo il gol del 2-1 troppo presto e in maniera rocambolesca è normale possa subentrare un po’ di paura, la sofferenza finale penso sia normale con l’obiettivo vicino da raggiungere, ci siamo abbassati per portare il risultato a casa”.

Prosegue il mister: “Avevo già detto che non ci interessava chi avremmo incontrato, volevamo esserci al playout, ora prepareremo queste due gare e anche il Foggia saprà che incontra il Messina, una squadra con dietro un grande pubblico e ci dovranno temere. Con i cambi abbiamo cambiato e provato anche moduli diversi, non ho visto difficoltà o paure nel subire qualcosa dietro, c’era solo difficoltà psicologica, siamo stati tutti bravi a gestirla in maniera egregia. Garofalo è un ragazzo atletico che copre diverse posizioni in campo, si sta dimostrando una vera spina nel fianco nelle ultime partite, non ho visto il gol che gli è stato annullato ma è stato esemplare come il resto del gruppo. Per noi adesso forse è meglio riposare, non sappiamo gli acciacchi che responsi ci daranno, oggi abbiamo avuto Lia e Gyamfi e abbiamo anche Ingrosso che non è al top. Questi giorni in più di riposo sono di fondamentale importanza per curarci. Nelle ultime due partite c’è stato un dispendio di energie soprattutto mentali importanti”.

Gelli: “Belle emozioni e grande pubblico”

Jacopo Gelli, difensore biancoscudato: “Stasera è stata una bella partita, belle emozioni con un grande pubblico che ringraziamo. Per Foggia non ci aspettiamo la partita come la scorsa settimana, sarà completamente diversa. La prima la giocheremo in casa e intanto pensiamo a quella, come loro hanno un grande pubblico lo abbiamo anche noi. Alla diffida non ci ho pensato più di tanto se non negli ultimi dieci minuti. Gestire il vantaggio in partita non è facile e penso che abbiamo mostrato le capacità non concedendo loro occasioni a parte il gol. Giocare subito il playout sarebbe stato bello visto l’entusiasmo, ma credo sia importante il riposo e credo che ce lo meritiamo. Sul colpo di testa su cui ho sfiorato il gol è stato bravo Garofani, magari la rete arriverà nelle prossime due partite che sono le più importanti”.

Brambilla: “L’espulsione ci ha condizionato”

Massimo Brambilla, allenatore Juventus Next Gen: “Noi siamo venuti qua per giocarci la partita, volevamo finire bene per preparare al meglio i playoff. La sfida è stata condizionata dall’espulsione e il gol subito presto. Siamo andati in difficoltà perché l’avevamo preparata in un certo modo, ma non abbiamo mollato e siamo tornati in partita. Ci aspettavamo questo pubblico e questa atmosfera calda, Messina doveva vincere per forza, noi abbiamo fatto una buona gara condizionata dalla prima espulsione, poi i ragazzi son giovani e quindi gli serve esperienza in stadi come questi. In undici contro undici ce la saremmo giocata sicuramente bene. Noi abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff, ora avremo dalla nostra la spensieratezza della gioventù”.

Articoli correlati