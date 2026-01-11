L’Unime di pallanuoto perde contro Salerno la prima del 2026

Pesante sconfitta per 14-6 nella trasferta contro la Cn Salerno

MESSINA – Si apre con una sconfitta il 2026 degli universitari della pallanuoto. Impegnati nella quarta giornata in trasferta contro la Cn Salerno la squadra di coach Misiti ha perso per 14-6. Non era un impegno semplice e tra le buone notizie c’è da registrare la presenza dello straniero Ianc nel roster universitario. Prossima settimana si torna in casa contro un’altra salernitana, la Sc Salerno.

Queste le parole del direttore generale Sergio Naccari: “Sconfitta netta e meritata contro una squadra più forte di noi che lotterà per altri obiettivo. Abbiamo realizzato troppo poco anche senza sfruttare l’uomo in più, dobbiamo crescere dal punto di vista realizzativo. Questa partita ci serviva per progredire nel nostro cammino ma ci aspettavamo chiaramente un divario meno ampio”.

Cn Salerno – Ssd UniMe 14-6

Nel primo quarto l’Unime subito lo svantaggio passa a condurre grazie alle reti di Vinci e Cama (1-2), poi però nel restante quarto e nel secondo è un assolo locale che dura anche nel terzo quarto fino al 9-2 quando Geloso interrompe l’astinenza di gol della squadra di coach Misiti. L’ultimo quarto, guardando solo il parziale è equilibrato anche, ma Salerno si ferma quando ha acquisito il massimo vantaggio sul +8 (12-4), nel finale arrivano le reti universitarie di Cama e la doppietta di D’Angelo.

Parziali: 3-2, 3-0, 4-1, 4-3.

Arbitro: Buonpensiero.

Cn Salerno: Martucci, Costa 1, Piccolo, Fileno 2, Malandrino 2, Malandrino 2, Pignataro 2, Ragosta, Longo, Paglietta, Apicella 1, Luongo 3, Paone, Della Monica 1.

Ssd UniMe: Caliri, Falsone, Geloso 1, Denaro, Milana, Albarino, D’Angelo 2, Vinci 1, Ianc, Finanze, Sciabà, Cama 2, Gennaro, Costa.