“Abbiamo a cuore i giovani tifosi”: biglietti gratis agli under 15 per Messina-Vibonese

La promozione per gli studenti grazie all'accordo con il provveditorato: come richiedere il biglietto.
MESSINA – Il Messina targato Racing City Group punta al riscatto dopo il ko esterno sul campo della Nissa. I giallorossi torneranno in campo il 9 novembre al Franco Scoglio alle 15 e ospiteranno la Vibonese. La società ha voluto per l’occasione lanciare la promozione dedicata agli studenti di tutte le scuole della città.
Messina-Vibonese: come chiedere i biglietti omaggio
Grazie a un accordo con il provveditorato, spiega il club, “tutti gli alunni delle scuole di Messina e provincia potranno accedere gratuitamente allo stadio”. La promozione permetterà agli under 15 di richiedere e ricevere un biglietto omaggio. Basterà compilare un forum online (qui il link).
“L’Acr Messina”, si legge nella breve nota, “ha a cuore i suoi piccoli tifosi”. Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’ufficio preposto all’indirizzo mail biglietteria@acrmessina.it.