 "Abbiamo a cuore i giovani tifosi": biglietti gratis agli under 15 per Messina-Vibonese

“Abbiamo a cuore i giovani tifosi”: biglietti gratis agli under 15 per Messina-Vibonese

Redazione

“Abbiamo a cuore i giovani tifosi”: biglietti gratis agli under 15 per Messina-Vibonese

giovedì 06 Novembre 2025 - 16:50

La promozione per gli studenti grazie all'accordo con il provveditorato: come richiedere il biglietto.

MESSINA – Il Messina targato Racing City Group punta al riscatto dopo il ko esterno sul campo della Nissa. I giallorossi torneranno in campo il 9 novembre al Franco Scoglio alle 15 e ospiteranno la Vibonese. La società ha voluto per l’occasione lanciare la promozione dedicata agli studenti di tutte le scuole della città.

Messina-Vibonese: come chiedere i biglietti omaggio

Grazie a un accordo con il provveditorato, spiega il club, “tutti gli alunni delle scuole di Messina e provincia potranno accedere gratuitamente allo stadio”. La promozione permetterà agli under 15 di richiedere e ricevere un biglietto omaggio. Basterà compilare un forum online (qui il link).

“L’Acr Messina”, si legge nella breve nota, “ha a cuore i suoi piccoli tifosi”. Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’ufficio preposto all’indirizzo mail biglietteria@acrmessina.it.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina, nasce a Sperone la prima oasi felina d’emergenza VIDEO
Acr Messina, esercizio provvisorio fino al 10 dicembre. E il mercato?
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED