Saverino: “Il Messina sulla strada giusta, in mezzo al campo tanto lavoro sporco”

MESSINA – Allenamento a porte aperte per i giornalisti nella giornata odierna, assente Giuseppe Tedesco per la morte del padre a lui vanno le nostre condoglianze. La squadra ha proseguito a lavorare agli ordini del tecnico Vincenzo Feola cercando di assimilare il più possibile il suo modo di giocare e la sosta è anche servita per recuperare energie fisiche e mentali.

Al termine dell’allenamento ai nostri microfoni Francesco Saverino, centrocampista messinese, di Sant’Agata di Militello, che è in gruppo sin da fine agosto. Ad inizio stagione un infortunio lo ha tenuto lontano dal campo, poi ha raccolto tante presenze consecutive da titolare. Sia con Romano, Parisi e ora Feola utilizzato 22 volte per oltre 1200 minuti. Grazie alle sue spiccate doti di inserimento è stato anche decisivo in chiave offensiva segnando 4 gol, tutti all’andata e tutti decisivi, contro Castrumfavara, rete del 2-1 risultato finale, Vibonese, partita terminata 1-1, gol vittoria poi contro Gelbison e Nuova Igea Virtus nelle vittorie per 1-0.

Settimana senza impegni di campionato, come è andata?

“È strano non giocare ma ci serviva per recuperare qualche energia e affrontare queste ultime otto giornate ne migliore de modi”.

Centrocampo molto chiacchierato, tra mercato e prestazioni.

“Secondo me dal centrocampo non arrivate buone cose, qualche gol e assist e tanto lavoro sporco che andiamo a fare. Non entro nel merito del mercato, ma posso dire che quelli che siamo qui lavoriamo al massimo cerchiamo di fare il meglio”.

Sei un calciatore che ama inserirsi, come ti stai trovando con mister Feola?

“Si mi piace molto inserirmi e col mister mi trovo bene anche se abbiamo cambiato modulo, mi piace giocare in mediana a due o anche quarto/quinto di centrocampo. Lavoriamo bene, assimiliamo le sue idee e speriamo di continuare così e fare qualche risultato utile”.

Momento no della squadra, cosa sta mancando?

“Secondo me ci hanno condannato due episodi, abbiamo pareggiato due partite al 90′, se avessimo vinto si sarebbe parlato di altro. Dobbiamo migliorare nell’andare sul due a zero, raddoppiare ma la squadra è sulla strada giusta”.

Prossimo avversario Nissa, che partita sarà?

“Già dalla prossima cercheremo di portare punti a casa, ogni partita è per noi è una finale. Affronteremo una squadra che punta a vincere il campionato, noi daremo il massimo perché dobbiamo salvarci”.

