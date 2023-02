Abusivismo alle Eolie, ultima frontiera: 2 roulotte diventano case - Tempostretto

I mezzi erano stati dotati di allacci idrici stabili. Sette denunce a Vulcano

MILAZZO – Controlli a tappeto dei Carabinieri alle Eolie per contrastare il sempre diffuso fenomeno dell’abusivismo edilizio.

I militari hanno individuato alcuni fabbricati che, confrontati con le concessioni rilasciate e i progetti presentati, erano abusivi o violavano le norme paesaggistiche.

Sette denunce a Vulcano

Sette le persone denunciate a Vulcano per, a vario titolo. i violazioni al Testo Unico in materia di edilizia, realizzazioni di opere in assenza di permesso a costruire, anche in aree soggette a vincolo sismico ed in assenza dei pareri del Genio Civile e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

Roulotte con gli allacci idrici a Lipari

Tra i vari illeciti accertati, l’aver realizzato muri di cinta, ampliato vani, chiuso terrazzi preesistenti aumentando la cubatura dei fabbricati e ricavando ulteriori locali, realizzato un’ampia pavimentazione, una struttura in alluminio anodizzato e una tettoia in legno e cannucciato. Clamoro il caso delle due roulotte trasformate in abitazione stabile, con addirittura relativi allacci idrici a cisterne. Il comune di Lipari ha intimato la demolizione ai proprietari.

La campagna dei controlli dei Carabinieri nelle Eolie proseguirà nei prossimi mesi, per essere intensificata nel periodo estivo.