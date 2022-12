Accesso ancora inibito nella galleria Telegrafo dopo l'incidente - Tempostretto

Continuano i lavori mentre la A18 è tornata alla normalità

MESSINA – L’incidente nella galleria Telegrafo con un Tir in fiamme. Sono state avviate le prime azioni di ripristino dentro la galleria. L’accesso rimane inibito tranne i mezzi di emergenza, ai quali è stato garantito il passaggio su una corsia. Sulla A18, dove è avvenuto un altro incidente, tutto è stato ripristinato.

Una vigilia di Natale da brividi quella vissuta sulle autostrade messinesi, infatti, con due incidenti separati che hanno paralizzato sia la A18 sia la A20. Intorno alle 3.30 sulla Messina-Catania, in direzione sud, un autoarticolato in avaria è stato centrato da un altro tir che stava sopraggiungendo sulla corsia di sorpasso, finendo fuori dalla carreggiata. I due mezzi incidentati hanno bloccato interamente l’autostrada, nel tratto tra Tremestieri e Roccalumera, fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Letojanni e di Messina. Ferito in modo non grave uno dei due conducenti, l’altro è illeso.

