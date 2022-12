Vigilia da incubo a Messina, tangenziale chiusa e Ss 113 nel caos. Come si circola e qual è la situazione - Tempostretto

Troppi danni alla galleria telegrafo, nessuna indicazione sui tempi di riapertura. Chi viaggia verso Palermo deve uscire a Giostra e rientrare a Rometta. Disagi anche alle linee telefoniche

MESSINA – Si è trasformato in un incubo l’esodo di Natale per gli automobilisti che si sono messi in viaggio sulla A20 Messina-Palermo per uscire da Messina, dopo l’incendio avvenuto stanotte nella galleria Telegrafo.

I danni all’asfalto e alle volte della galleria sono infatti molto ingenti ed è apparso subito chiaro che i lavori per riaprirla al traffico non saranno agevoli. Le temperature all’interno della galleria hanno raggiunto temperature notevoli e l’asfalto si è danneggiata.

I Vigili del Fuoco hanno rivelato che nelle ore dell’incendio temperature vicine ai 450 gradi, poco sotto il limite di fusione dell’asfalto. Danni anche alla linea fissa tra Milazzo e le isole Eolie, i cui cavi e centraline passano proprio sopra la Telegrafo.

Le lunghe code sono cominciate presto, tra la tangenziale e la Ss 113, ed è facile pensare che andranno avanti per l’intera giornata. La tangenziale è rimasta chiusa, e lo rimarrà fino a nuovo ordine, tra Boccetta e Rometta e la circolazione è stata dirottata sulla Statale dove già nelle ore di punta, in questi giorni, è notevole. A Rometta in particolare si circola praticamente a passo d’uomo.

Dopo il vertice in Prefettura sono state diramate le indicazioni operative. A Palazzo del Governo si è attivato il Comitato Operativo per la Viabilità con la Polizia Stradale, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia Metropolitana, la Polizia Municipale di Messina, il CAS e l’ANAS, in collegamento con i sindaci dei Comuni di Villafranca, Saponara e Rometta.

Il CAS, in particolare, provvederà, attraverso avvisi sui pannelli a messaggio variabile posti ai caselli d’ingresso in autostrada, a tenere costantemente informata l’utenza sulle condizioni di percorribilità della rete autostradale.

L’avviso è stato diramato anche sulle navi traghetto in arrivo a Messina, riservando particolare attenzione ai mezzi pesanti per i quali l’unica viabilità alternativa, in direzione Palermo, è rappresentata dall’autostrada A18 (ME-CT), verso Catania e, poi, dalla A19 (CT-PA), in direzione Palermo.

I veicoli leggeri, invece, dopo l’uscita obbligatoria a Messina Giostra, potranno proseguire lungo la statale 113, per poi reimmettersi in autostrada allo svincolo di Rometta. Regolare il transito per chi proviene da Palermo.

Ai sindaci dei Comuni interessati al transito lungo la statale 113, a cui è stata garantita la collaborazione di pattuglie della Polizia Metropolitana, è stato, altresì, raccomandato di assicurare la fluidità del transito disponendo, ove necessario, dei divieti di sosta lungo i tratti più critici del percorso.

Il CAS provvederà alla rimozione del mezzo incendiato e alla valutazione delle condizioni di sicurezza della galleria Telegrafo: la Prefettura ha chiesto che si lavori perché, quanto meno su una corsia, la galleria venga riaperta prima possibile al transito.