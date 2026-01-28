“Accesso gratuito agli impianti sportivi per i disabili”, la proposta di 5 consiglieri

Primi firmatari Alessandro Russo e La Fauci. Una delibera per l'istituzione di un regolamento a Messina. "Poniamo fine a un'ingiustizia"

MESSINA – “Un regolamento per l’accesso gratuito agli impianti sportivi comunali per le persone affette da disabilità”. Questa è la proposta di delibera con primi firmatari i consiglieri comunali Alessandro Russo e Giandomenico La Fauci e sottoscritta da Felice Calabrò, Federica Vaccarino e Antonella Russo.

Si legge nella proposta: “La città di Messina, unica tra le grandi città italiane, non ha ancora regolamentato l’accesso gratuito alle strutture sportive comunali per le persone con disabilità. Una mancanza molto grave per i nostri concittadini che vivono nella condizione di disabilità, poiché la pratica sportiva è uno strumento essenziale della socializzazione, dell’inclusione e della affermazione della propria autonomia individuale. Non prevedere accessi gratuiti per chi vive questa condizione è un vero e proprio ostacolo nell’esercizio di un diritto essenziale della persona, che la pubblica amministrazione comunale deve saper assicurare”.

“Poniamo fine a un’ingiustizia sociale nei confronti della popolazione disabile di Messina”

Continua la proposta di delibera: “Così come prevedono altri Comuni italiani, per i possessori della “disability card” rilasciata dall’Inps tale certificazione deve costituire titolo all’accesso gratuito per i disabili e per un accompagnatore riconosciuto: è evidente, infatti, che per molte attività sportive, come il nuoto in

acqua libera o per altre attività motorie, è necessario il supporto che segua e dia assistenza al

disabile nell’esercizio della sua pratica. La gratuità, che dovrà essere coperta con apposito stanziamento di bilancio comunale annualmente, deve essere riconosciuta dal Comune sia negli impianti direttamente gestiti, anche per il tramite delle società partecipate e dell’azienda speciale Messina Social City, che da parte dei soggetti concessionari che gestiscono impianti sportivi per conto dell’ente”.

Concludono i cinque consiglieri: “Ci si attende che la proposta di regolamento venga calendarizzata in tempi brevi per la discussione e l’approvazione del Consiglio comunale al fine di porre fine a questo stato di vera e propria ingiustizia sociale nei confronti della popolazione disabile della nostra città, che si vedono attualmente ridotti e denegati diritti sacrosanti alla fruizione dell’attività sportiva, augurandoci che mentre la Giunta si balocca con le dimissioni sì-dimissioni no di Basile, il Consiglio continui con

serietà e rispetto della città ad approvare in tempi utili un provvedimento utile per le fasce più deboli della cittadinanza”.

