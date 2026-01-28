 Degrado nel torrente Bisconte: la Terza Municipalità chiede un intervento urgente

Marco Ipsale

Degrado nel torrente Bisconte: la Terza Municipalità chiede un intervento urgente

mercoledì 28 Gennaio 2026 - 12:30

Materassi, elettrodomestici e fitta vegetazione soffocano l'alveo

Una situazione di grave incuria, con una discarica abusiva a cielo aperto che mette a rischio la sicurezza idraulica e l’igiene della zona.

Le condizioni in cui versa il torrente Bisconte – Cataratti tornano al centro del dibattito cittadino dopo l’ultima formale richiesta di intervento inoltrata dal Consiglio della Terza Municipalità.

Una discarica nel cuore del torrente

Rifiuti ingombranti di ogni tipo abbandonati tra la vegetazione. Tra i detriti si distinguono diversi materassi, elettrodomestici dismessi, mobili distrutti e scarti di materiale edile. Una fitta rete di suppellettili e vegetazione incolta costituisce un pericoloso tappo naturale che, in caso di forti piogge, potrebbe ostacolare il regolare deflusso delle acque.

La nota del presidente Cacciotto

Il presidente della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, ha indirizzato una nota al sindaco Federico Basile, agli assessori competenti e all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. Nel documento si evidenzia come l’alveo sia interessato non solo dai rifiuti, ma anche da una vegetazione ormai troppo fitta. Inoltre, viene segnalato un preoccupante sversamento di liquido che persiste da diverso tempo in corrispondenza dell’intersezione tra la via Comunale di Bisconte e la via Bitonto.

Appello alla pulizia e alla sicurezza

Non è la prima volta che il Consiglio circoscrizionale solleva la questione davanti all’Amministrazione comunale. Nella nota si ribadisce la necessità di una pulizia profonda degli alvei torrentizi che ricadono nel territorio di pertinenza della Municipalità. L’obiettivo è ottenere un intervento urgente per bonificare l’area e prevenire potenziali rischi sanitari e ambientali per i residenti di Bisconte e Cataratti.

