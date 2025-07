Accoglienza, commercio e decoro, il piano turistico della IV Circoscrizione

Una visione integrata e concreta per rendere Messina una città realmente accogliente, moderna e competitiva sul piano turistico

Un piano d’azione con proposte mirate a migliorare l’esperienza dei crocieristi e dei visitatori in città, potenziando al contempo le opportunità per gli operatori economici locali.

“Se vogliamo davvero essere una città turistica, dobbiamo agire in modo coordinato”, commenta il consigliere Renato Coletta. “Questo significa anche garantire decoro, pulizia, ordine e promuovere iniziative che favoriscano il dialogo tra pubblico e privato. Le proposte che avanziamo vanno proprio in questa direzione”.

Dal codice Qr alle aiuole del tram: un piano a tutto campo.

Tra le misure proposte spiccano:

-la realizzazione di una brochure digitale e cartacea con informazioni utili per i turisti;

-l’istituzione di una sezione del sito comunale con il calendario degli arrivi delle navi da crociera, utile agli esercenti per organizzare aperture strategiche;

-l’installazione di ripetitori wifi nel centro città, per superare i limiti di connettività lamentati dai turisti stranieri.

“Messina ha tutte le carte in regola per diventare una città turistica a tutti gli effetti, ma serve organizzazione, visione e soprattutto ascolto dei bisogni reali di chi la visita”, dichiara Gabriele Ferrante. “Abbiamo redatto un documento che individua soluzioni attuabili a breve termine, alcune delle quali a costo zero, per migliorare l’accoglienza e restituire centralità al commercio locale e alla qualità urbana”.

Ampio spazio anche alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, con percorsi turistici nei Forti, visite guidate al Museo Regionale e un focus sul Sacrario di Cristo Re, di cui si propone l’ampliamento degli orari di apertura.

Decoro urbano e sostegno agli esercenti: più attenzione al centro città.

Il documento dedica grande attenzione anche al decoro urbano e alla necessità di migliorare l’immagine complessiva della città, intervenendo su:

-manutenzione del verde lungo la linea del tram tra Viale S. Martino e Viale Boccetta;

-riorganizzazione dei cassonetti nella zona del terminal crocieristico;

-incremento della raccolta differenziata, soprattutto nel weekend.

“È fondamentale che l’Amministrazione favorisca iniziative che valorizzino le attività commerciali della zona del Viale S. Martino e di Piazza Cairoli”, afferma la consigliera Cristina Costanzo. “Ciò è ancora più importante ora, dopo mesi di lavori di riqualificazione che hanno messo a dura prova gli esercenti, molti dei quali stanno faticando a rialzarsi anche per i ritardi nei cantieri”.

Non mancano nel documento proposte per il sostegno diretto al commercio: tra queste, l’idea di creare negozi temporanei per imprenditori locali negli spazi del terminal crocieristico eventualmente messi a disposizione da Msc, ma anche agevolazioni fiscali e logistiche (sconti su Tari, parcheggi o suolo pubblico) per chi decide di aprire anche nei giorni festivi.

“La proposta mira a creare una sinergia concreta tra turismo e commercio locale, fondamentale per dare un nuovo slancio all’economia e valorizzare l’identità della città”, sottolinea il consigliere Gianmarco Luzza. “I commercianti hanno espresso disponibilità a prolungare l’apertura anche nelle ore di pranzo, offrendo così un servizio più attrattivo. Da qui la necessità di indire un tavolo tecnico tra amministrazione e attività locali per pianificare un intervento operativo rapido ed efficiente”.

Ambiente, mobilità e segnaletica: un’accoglienza più sostenibile.

Il documento non trascura nemmeno i temi ambientali e della mobilità sostenibile. Si propone, tra le altre cose:

-l’adozione di misure contro l’inquinamento a Largo Minutoli, come l’installazione di un semaforo pedonale e il controllo sullo spegnimento dei motori dei bus turistici durante la sosta;

-la riassegnazione e cura delle aiuole abbandonate del centro città;

-l’istituzione di una segnaletica commerciale per indirizzare i turisti verso le attività del centro.

“Non solo una città di passaggio, Messina può e deve puntare a farsi ricordare”, concludono i consiglieri. “Per farlo serve una città accogliente, pulita, con servizi efficienti, percorsi chiari e personale preparato. Con questo documento, il Consiglio della IV Circoscrizione ha l’occasione di dare un contributo concreto a questa visione, auspichiamo che l’Amministrazione lo realizzi al più presto e in tutte le sue parti”.