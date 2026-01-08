Messina, sì alla delibera sull’imposta di soggiorno: “Il 2026 anno di verifiche”

Ok alle modifiche al regolamento. Ora via ai controlli. Cicala: "Dai siti circa mille strutture, ma nel vecchio portale registrate solo 370"

MESSINA – Con 28 voti favorevoli su 28 presenti, la proposta di delibera n. 335 del 29 ottobre 2025, che riguarda l’approvazione delle modifiche al regolamento sull’imposta di soggiorno, è stata approvata. L’assessore Roberto Cicala l’aveva già esposta nel novembre scorso in commissione. Poi qualche settimane prima del passaggio in Consiglio comunale e dell’approvazione. E sarà un 2026 di verifiche da parte del Comune, tanto sulle strutture non ancora registrate regolarmente quanto sull’andamento del nuovo portale Pay Tourist, presentato a fine novembre.

Tra esenzioni e verifica delle strutture

Cicala in aula ha parlato dell’aggiornamento del regolamento. Ha spiegato che si parla di “modifiche tecniche”. Tra queste “sono state inserite tutte le categorie delle strutture ricettive che oggi devono incassare e versare le imposte di soggiorno. Sono stati specificati i soggetti passivi e gli obblighi tributari. Sono state aumentate tipologie di esenzione, oppure sono state specificate meglio. Così anche alcune riduzioni, come quella fino al 50% per i gruppi di scolaresche o di società sportive per attività in città. È stato specificato meglio come versare le somme ed è stato inserito anche il nuovo portale, che sarà efficace al 100% con il primo versamento del trimestre, quindi il 15 aprile. Sono già inserite però circa 100 strutture e questo sito aiuterà il Comune a verificare meglio le imposte di soggiorno nonché ad aiutare le strutture stesse”.

Cicala: “Solo 370 strutture registrate su circa mille”

L’assessore ha spiegato che il 2026 sarà soprattutto un anno di “verifica” delle strutture, anche grazie al nuovo portale e a verifiche esterne per trovare tutte le strutture non registrate regolarmente. Cicala ha spiegato che “da una ricerca veloce sui siti online tramite cui prenotare si trovano circa mille strutture a Messina. Ma nel portale precedente ne erano registrate circa 370. Attendiamo i dati del 2025 che dovrebbero arrivare intorno ad aprile dal portale nazionale sulle presenze per ogni singola struttura”.

Imposta di soggiorno: le tariffe

Sulle tariffe ha ricordato che attualmente le strutture con una stella pagano 1€, quelli a due stelle pagano 1,50€, i tre stelle 2€, i quattro stelle 2,50€ e i cinque stelle 3€ come i b&b. I cinque stelle lusso pagherebbero 4€ ma a Messina non ce n’è. Proprio su b&b si potrebbe intervenire: “Il 90% di quelli presenti a Messina sono a tre stelle visto che sono molto recenti. Attualmente pagano 3€. Non siamo lontani dalle tariffe medie delle altre città siciliane. In ogni caso alcune tipologie di alloggi saranno adeguate, ma quest’anno andremo a valutare ogni struttura e l’impatto in termini di bilancio, entrate e pianificazione. E andremo ad adeguare anche i vari servizi”.

Due gli emendamenti approvati, entrambi all’unanimità. Il primo, proposto da Dario Carbone, è cassativo di una frase sul passaggio relativo alle esenzioni per i gruppi di ragazzi in città per eventi sportivi. Il secondo, presentato dall’assessore Cicala, è aggiuntivo e riguarda l’inserimento di un paragrafo sui pareri (tutti favorevoli) delle sei circoscrizioni. La delibera è stata infine approvata all’unanimità con 28 sì su 28 presenti.