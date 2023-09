"Accoglienza zero a Villa San Giovanni e da Roma a Messina il viaggio è un'odissea" - Tempostretto

Una lettrice: "Tra treni e aliscafi, ho vissuto un fine settimana tra i disagi. Altro che continuità territoriale"

“Vivo a Roma da tanti anni, sono messinese e l’ultimo fine settimana ho vissuto un’esperienza ai confini della realtà nel mio viaggio a Messina in treno. Arrivo con mio figlio a Villa, di venerdì, alla stazione, e non vi dico l’accoglienza di sera. Una stazione completamente al buio e dato che, a causa di un incendio a Vibo, sono arrivata in ritardo, noi viaggiatori siamo stati abbandonati lì. Unica accoglienza l’acqua, i biscotti e la torcia del cellulare. Non c’erano informazioni sui traghetti e l’aliscafo, dato il ritardo di un’ora, invece di posticipare la corsa da mezzanotte all’una, se n’era andato”. A scriverci è una lettrice, che continua il suo racconto: “Sempre al buio, anzi brancolando nel buio nel vero senso della parola, abbiamo provato a raggiungere l’imbarco della Caronte. A piedi, con un vento folle, le onde ti arrivavano addosso, e in più rischiavi di cadere nel salire, mentre la nave ondeggiava”.

Continua la cittadina: “Insomma, accoglienza zero. E il ritorno, di martedì, non è stato migliore. Io e mio figlio abbiamo preso l’aliscafo da Messina delle 11.50 perché il treno era in partenza alle 12.42. Ed era segnata la coincidenza dalle Ferrovie dello Stato. Ma l’aliscafo è partito con ritardo, e stracolmo, perché ha dovuto attendere più di cento passeggeri di un altro treno soppresso a Messina”.

Aggiunge la messinese: “I primi a scendere sono stati fortunati perché sono riusciti a prendere il treno. In tanti siamo stati lasciati lì alla stazione. Il treno, nonostante la coincidenza, non ha atteso quei cinque minuti indispensabili per caricare tutti i passeggeri. In questo caso, Fs ha rimediato all’errore, dandoci un altro biglietto. In generale, però, altro che continuità territoriale dello Stretto. Muoversi da Messina a Roma è un’odissea”.

Articoli correlati