Africo. Pensionato ferito in un agguato a colpi di pistola

Dario Rondinella

lunedì 12 Gennaio 2026 - 09:02

Il pensionato ferito è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale di Locri, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico

AFRICO – Un anziano pensionato è rimasto gravemente ferito in un agguato a colpi di arma da fuoco. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri in una zona centrale del paese, a poca distanza dall’automobile della vittima.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto da almeno quattro colpi, esplosi da una persona che si trovava a breve distanza e che avrebbe utilizzato una pistola di medio calibro. Dopo il ferimento, l’autore dell’agguato si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Il pensionato è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale di Locri, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di Chirurgia. Le sue condizioni restano serie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bianco, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e risalire al responsabile. Gli inquirenti mantengono al momento il massimo riserbo.

