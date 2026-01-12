“Al fianco degli studenti iraniani a Messina”, sit-in dell’Udu

Appuntamento martedì alla galleria "Vittorio Emanuele" nel segno della solidarietà e dei diritti umani

MESSINA – “Come studentesse e studenti di Udu Messina esprimiamo la più ferma condanna nei confronti delle brutali esecuzioni e delle violenze perpetrate dal regime iraniano contro studenti e cittadini che manifestano pacificamente per i propri diritti. Questi atti rappresentano una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali, tra cui la libertà di pensiero e di libera espressione, pilastri irrinunciabili di ogni società democratica”. Così l’Unione degli studenti annuncia un sit-in martedì 13 gennaio, alle 17, alla Galleria Vittorio Emanuele di Messina.per esprimere solidarietà ai colleghi iraniani di Unime che assistono da lontano alla rivolta nel loro Paese. E che non riescono ad avere notizie dei loro familiari.

“Un segno concreto di vicinanza agli studenti iraniani”

“Per dare un segnale concreto di vicinanza e sensibilizzazione, l’Udu Messina organizza un sit-in che “rappresenterà un’opportunità per tutti gli studenti e i cittadini di affermare insieme il valore universale della libertà e dei diritti umani. Invitiamo, perciò, alla più ampia partecipazione”.

«La situazione in Iran è insostenibile. Il libero pensiero e la libera opinione, diritti fondamentali dell’essere umano, vengono calpestati da anni e ci troviamo di fronte a quella che è l’eliminazione sistematica e, cosa ancor più grave, esponenziale del dissenso. Ci stiamo avviando ad uno scenario politico globale che vede i diritti umani fondamentali calpestati in gran parte dei Paesi nel mondo, troppo spesso a causa di dittature liberticide. Come studenti di Udu, non possiamo rimanere con le mani in mano mentre altri studenti vengono uccisi altrove. Ci faremo sentire ed esprimeremo la nostra solidarietà al popolo e agli studenti iraniani» afferma Salvatore Andreoli, delegato dell’Udu Messina ai rapporti con gli studenti internazionali.