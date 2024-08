Acconto Tari 2024, 6000 inviti a pagare restituiti al mittente

Ecco le informazioni utili per i contribuenti messinesi

MESSINA – Consegna in corso degli avvisi di pagamento Tari relativi all’acconto annualità 2024. La società incaricata delle spedizioni postali ha reso noto che sono stati restituiti al mittente, per mancato recapito, circa 6.000 avvisi. Sottolineano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Tributi Roberto Cicala: “Per garantire l’assistenza necessaria alla risoluzione delle conseguenti difficoltà, il Comune di Messina mette a disposizione della cittadinanza gli strumenti telematici per agevolare l’adempimento dovuto dai contribuenti”.

Si può usufruire del portale del contribuente, oppure tramite e-mail. Sul portale è possibile scaricare l’avviso di pagamento in oggetto, previa autenticazione tramite servizio Spid. L’indirizzo e-mail ristampatari@comune.messina.it è quello per inviare la richiesta dell’avviso Tari 2024, indicando semplicemente nell’oggetto il codice fiscale e allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il contribuente che preferisce ricevere anche i futuri avvisi di pagamento via mail può, nella stessa richiesta, indicare un indirizzo e-mail nel quale dichiara di voler ricevere gli stessi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Messina. E i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per la richiesta di ristampa e inoltro della bolletta acconto Tari 2024. O, su specifica richiesta, per gli invii delle bollette future.

