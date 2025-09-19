Accordo tra Akademia e Jonica Volley per il settore giovanile maschile

La collaborazione vedrà i giovani delle due società disputare campionati Under 15, Under 17, Under 19 e di Prima Divisione maschile

La Jonica Volley Santa Teresa di Riva e l’Akademia Sant’Anna Messina rinnovano anche per questa stagione la loro importante collaborazione nel settore giovanile maschile. Un sodalizio nato dalla stima reciproca e dal desiderio di unire le forze per il bene dei giovani atleti, che anche quest’anno saranno protagonisti nei campionati giovanili (Under 15, Under 17 e Under 19) e – novità di questa stagione – sarà nel campionato di Prima Divisione, un ulteriore banco di prova utile per dare esperienza e visibilità ai tanti talenti del territorio.

Da una parte la prima formazione della provincia a livello femminile, quell’Akademia, quest’anno Gruppo Formula 3 Messina, che disputerà per il quarto anno consecutivo il campionato di serie A2 femminile. Dall’altra il sodalizio jonico che scorso anno in campo maschile ha vinto la Coppa Sicilia di Serie C per poi raggiugnere la promozione sul campo sfruttando il secondo posto messo a disposizione ai playoff di fine campionato.

Akademia punta pure sul maschile

Sotto il nome Jonica Volley saranno affrontate le varie competizioni, accogliendo atleti dei gruppi giovanili maschili di Akademia, formati a Messina da tecnici qualificati, con l’obiettivo comune di scoprire e coltivare giovani promesse del volley. Un percorso perfettamente in linea con la filosofia delle due società e dei loro presidenti, Carmelo Spinella e Fabrizio Costantino. In particolare, quest’ultimo ha scelto di rivolgere la propria attenzione anche al settore maschile, dopo i brillanti risultati già ottenuti in quello femminile.

Jonica e Akademia, punto di riferimento ormai riconosciuto per i giovani talenti della provincia di Messina, attraverso questa collaborazione mirano a consolidarsi come cantera d’eccellenza, capace di far crescere atleti futuribili da inserire anche nella prima squadra. Una prima squadra che, a Santa Teresa, è tornata nella Serie Nazionale dopo trent’anni, portando in campo già oggi diversi giocatori cresciuti proprio grazie ad un progetto giovanile, costruito con passione, dedizione e risultati che a Santa Teresa sono ormai diventati una tradizione.