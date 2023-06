Acqua col gasolio: trovato un serbatoio condominiale dismesso sul viale Italia - Tempostretto

Si è rinvenuta la presenza di sostanza galleggiante pure in un secondo serbatoio di un altro condominio vicino. E potrebbe essere questa la causa del problema

MESSINA – Acqua contaminata dal gasolio: è stato trovato un serbatoio condominiale di gasolio dismesso da circa trent’anni, in un condominio sul viale Italia, e un secondo serbatoio di un altro condominio vicino, con presenza di sostanza galleggiante. La notizia non è ancora stata ufficializzata ma potrebbe essere questa la causa del problema che da sabato scorso impegna, notte e giorno, i tecnici dell’Amam e il Comune di Messina, con tanto di divieto a usare l’acqua potabile in alcune vie del centro.

In particolare, sono stati attivati il Centro operativo comunale (Coc) e il Centro coordinamento soccorsi della prefettura. E, in queste ore, l’ipotesi prevalente è stata quella di una perdita da un serbatoio interrato.

Nelle foto l’intervento.

Di conseguenza, in seguito a due ordinanze del sindaco, perdura la sospensione dell’uso potabile dell’acqua tra le vie Tommaso Cannizzaro, Ghibellina, S. Cecilia, Primo Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara.

AGGIORNAMENTI IN CORSO

