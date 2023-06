Messina. Acqua inquinata, ipotesi perdita da un serbatoio interrato - Tempostretto

Indagini in corso e stamattina un vertice in prefettura. Sono stati attivati Centro operativo comunale e Centro coordinamento soccorsi

MESSINA – Gasolio nell’acqua in alcune vie del centro. Stamattina si è svolto un vertice in prefettura e e continuano le indagini in seguito alla nuova ordinanza del sindaco. Perdura la sospensione dell’uso potabile dell’acqua tra le vie Tommaso Cannizzaro, Ghibellina, S. Cecilia, Primo Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara. L’ipotesi da confermare è quella della perdita da un serbatoio interrato. Per la presidente dell’Amam, Loredana Bonasera, “si tratta di un’eventualità possibile. Ma stiamo effettuando tutte le verifiche”.

In particolare, sono stati attivati il Centro operativo comunale (Coc) e il Centro coordinamento soccorsi della prefettura.

Di certo, sono in corso i controlli per verificare tutte le possibili cause. Se, ad esempio, ci siano negli immobili cisterne di accumulo di combustibile e alltre anomalie: amministratori di condominio e proprietari sono tenuti a controllare. Non solo condomini: la polizia municipale sta effettuando dei controlli pure sulle attività commerciali. E, in questo ambito, la vigilanza è particolarmente delicata.

In generale, tante le verifiche in corso. “Da domenica stiamo lavorando – ci ha detto sempre la presidente di Amam – e non ci siamo mai fermati: abbiamo circoscritto la zona e stiamo cercando d’individuare le cause”.

