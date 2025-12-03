 Acqualadrone, assegnati i lavori anti erosione costiera

Marco Ipsale

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 08:30

L'appalto da 1,3 milioni di euro per la difesa del litorale va alla ditta Chiofalo Costruzioni

MESSINA – Può partire il maxi intervento per la difesa della costa di Acqualadrone. Il Comune di Messina ha aggiudicato i lavori per il progetto di “Salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti e di ripascimento” del litorale.

L’opera è finanziata per un importo complessivo di 1 milione e 300mila euro a valere sul Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, programma comunitario destinato a progetti di rigenerazione urbana e contrasto ai cambiamenti climatici.

La gara e il ribasso vincente

La procedura aperta per l’affidamento dei lavori, col criterio del minor prezzo, si è conclusa con l’aggiudicazione in favore della Chiofalo Costruzioni Srl, di San Filippo del Mela, grazie a un ribasso del 32,0985%. L’importo contrattuale finale, escluso Iva, è di 672mila 721 euro.

Durata e obiettivi del progetto

L’esecuzione dell’opera è stata fissata in 180 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna del cantiere.

L’intervento prevede il recupero e il rinforzo delle barriere frangiflutti già presenti e la successiva opera di ripascimento, essenziale per la ricostruzione della spiaggia e la protezione del centro abitato.

