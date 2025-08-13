Acqualadrone, bando di gara per la difesa costiera

Intervento da un milione di euro
MESSINA – Un’importante opera di difesa del litorale. Il Dipartimento Servizi Tecnici ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento dei lavori di “salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti e di ripascimento” della spiaggia di Acqualadrone.
L’intervento, dal valore complessivo di 987 mila euro, è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” e mira a contrastare l’erosione e i danni causati dalle mareggiate. La procedura di gara, di tipo aperto e interamente gestita online, si concluderà l’11 settembre 2025 e sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo.
Dettagli del progetto e regole per le imprese
Il Disciplinare di Gara chiarisce i dettagli tecnici e le norme procedurali. Per partecipare, le imprese devono essere in possesso di requisiti specifici per la categoria OG7 (Opere Marittime e lavori di dragaggio), con una classificazione adeguata all’importo dei lavori. La gara si svolgerà sulla piattaforma telematica del Comune, richiedendo ai partecipanti l’uso di firma digitale, Pec e credenziali di accesso.
Un aspetto innovativo del bando è l’introduzione di un sistema di premi e penali: la durata dei lavori è fissata in 180 giorni, ma la ditta che riuscirà a completare l’opera in anticipo potrà ricevere un premio che può arrivare fino al 20% delle risorse stanziate per gli imprevisti. Al contrario, sono previste penali giornaliere in caso di ritardi.
mi domando se i due interventi degli anni precedenti, totalmente inefficaci, siano serviti per mettere alla luce il fatto che questo tipo di appalti va attenzionato. appalti al miglior offerente, quindi al ribasso, con ulteriore premialità del 20% in caso di fine lavori prima del termine previsto, è un invito a fare poco, male e subito e conosciamo tutti la storia della gatta e dei gattini ciechi