Acqualadrone, bando di gara per la difesa costiera

Intervento da un milione di euro

MESSINA – Un’importante opera di difesa del litorale. Il Dipartimento Servizi Tecnici ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento dei lavori di “salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti e di ripascimento” della spiaggia di Acqualadrone.

L’intervento, dal valore complessivo di 987 mila euro, è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” e mira a contrastare l’erosione e i danni causati dalle mareggiate. La procedura di gara, di tipo aperto e interamente gestita online, si concluderà l’11 settembre 2025 e sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo.

Dettagli del progetto e regole per le imprese

Il Disciplinare di Gara chiarisce i dettagli tecnici e le norme procedurali. Per partecipare, le imprese devono essere in possesso di requisiti specifici per la categoria OG7 (Opere Marittime e lavori di dragaggio), con una classificazione adeguata all’importo dei lavori. La gara si svolgerà sulla piattaforma telematica del Comune, richiedendo ai partecipanti l’uso di firma digitale, Pec e credenziali di accesso.

Un aspetto innovativo del bando è l’introduzione di un sistema di premi e penali: la durata dei lavori è fissata in 180 giorni, ma la ditta che riuscirà a completare l’opera in anticipo potrà ricevere un premio che può arrivare fino al 20% delle risorse stanziate per gli imprevisti. Al contrario, sono previste penali giornaliere in caso di ritardi.