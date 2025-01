Acqualadrone, lavori di salpamento e rifioritura delle barriere: dureranno un mese

I divieti della capitaneria di porto fino al 13 febbraio

MESSINA – La capitaneria di porto di Messina ha emesso un’ordinanza che riguarda le acque di Acqualadrone. Dal 14 gennaio e fino al 13 febbraio, si spiega nel documento, “verranno effettuati lavori di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti già esistenti nella zona di mare antistante il litorale del villaggio di Acqualadrone del Comune di Messina”.

Per questo sono stati ordinati alcuni divieti. Sarà vietato svolgere attività di pesca professionale e sportiva, di balneazione o di immersione di ogni tipo, oltre all’ancoraggio di ogni unità navale, nel raggio di 200 metri dalle unità navali Tritone, Ardito e Carolina, che saranno impiegate per delimitare l’area dentro cui si opererà per il salpamento e la rifioritura.